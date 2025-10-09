На регпортал Подмосковья поступило 2,1 тыс заявок на получение справок из военкоматов

С начала года на региональном портале госуслуг подано свыше 2,1 тысячи заявлений на комплекс услуг по выдаче справок военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Комплекс услуг доступен на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Справки». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму: выбрать военный комиссариат, к которому приписан военнослужащий, указать виды необходимых справок и категорию заявителя, прикрепить обязательные документы и отправить заявку.

В рамках одного заявления можно получить двадцать пять видов справок военных комиссариатов Московской области. Справки из военных комиссариатов требуются для оформления пенсии, пособий и прочих льгот. Запросить информацию могут действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.