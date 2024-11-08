На реализацию госпрограммы «Образование Подмосковья» запланировано 190 млрд

В проекте бюджета Московской области на 2025 год на финансирование госпрограммы «Образование» запланировано порядка 190 миллиардов рублей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что сфера образования остается одной из основных статей затрат бюджета, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Эффективность и качество образования напрямую зависят от того, насколько хорошо мы оснастим школы и детские сады, а также насколько подготовленные кадры будут работать с детьми. Средства госпрограммы будут направлены как на содержание и модернизацию образовательных учреждений, так и значительная часть — на меры поддержки для педагогов. По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены расходы в 2025 году в размере около 170 миллиардов рублей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«В нашем регионе уже выстроена комплексная система мер поддержки, в том числе направленная на привлечение новых специалистов. Регулярно вводятся и дополнительные меры — например, Мособлдумой был принят закон о предоставлении ежемесячной выплаты на аренду жилья. В этом году такой мерой воспользовались порядка 3,8 тысячи учителей. Мера очень востребована и мы ожидаем, что количество ее получателей в следующем году может возрасти до 5 тысяч. Поэтому в бюджете на следующий год мы предусмотрели финансирование в объеме свыше 1,2 миллиардов рублей», — рассказал спикер парламента.

Ежегодно предусматриваются средства на выплаты «подъемных» молодым педагогам, которые устроились на работу после ВУЗа или СПО. Пособие выплачивается в два этапа — 50 тысяч рублей при приеме на работу, и 100 тыс. рублей — по окончании второго года.

Игорь Брынцалов также отметил, что в Подмосковье порядка 40 тысяч учителей получают ежемесячные доплаты за классное руководство — 11 тысяч рублей ежемесячно, или 16 тысяч рублей в небольших населённых пунктах.

В бюджете будут предусмотрены выплаты для учителей, подготовивших двух и более стобалльников. Предусмотрено денежное поощрение в размере 150 тысяч рублей. В 2024 году выплату получили 103 педагога.

В бюджете на следующий год также предусмотрены средства на выплату грантов школам, которые демонстрируют высокие достижения работы. Это порядка 600 миллионов рублей ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.