На Раменском ипподроме 28 апреля состоится открытие летнего бегового сезона

На Раменском ипподроме 28 апреля состоится масштабное открытие летнего бегового сезона. Мероприятие, организованное АО «Российские ипподромы» совместно с Минсельхозом России, соберет представителей коневодческой индустрии, конного спорта, любителей бегов, а также всех неравнодушных к конной тематике гостей и местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Программой мероприятия предусматривается парад участников и 8 заездов, в которых лучшие наездники поборются за призовой фонд, а также развлекательная программа.

Помимо этого, пройдет акция «Есть свое», положительно зарекомендовавшая себя в рамках Международной выставки-форума «Россия», в ходе которой будут размещены 5 фудтраков с продукцией, приготовленной из российских продуктов, по демократичным ценам.

Данное событие откроет серию беговых и скаковых мероприятий в 2024 году, которые планируются по всей России.

Минсельхоз России приглашает всех поучаствовать в мероприятии или направить представителей. Информацию об участии прошу направить в срок до 26 апреля 2024 года на адрес электронной почты.