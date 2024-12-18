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На прицефабрике Наро-Фоминского округа провели дегустации для школьников

На прицефабрике «Элинар Бройлер» Наро-Фоминского округа прошло еще одно мероприятие для учеников начальных классов. Были проведены дегустации, организованы различные конкурсы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так для учеников первых классов Ново-Ольховской, Атепцевской и Каменской школ были проведены уроки качества на тему: «Мир сельского хозяйства рядом с нами».

Ребятам также предложили поучаствовать в конкурсе рисунков на тему: «Сельскохозяйственный продукт глазами ребенка».

Лучшие работы определило независимое жюри.

Победителями стали:

— Назарова Ирина, ученица 1 «А» класса Атепцевской СОШ;

— Новиков Егор, ученик 1 «Б» класса Атепцевской СОШ;

— Макаренко Иван, ученик 1 класса Ново-Ольховской СОШ.

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