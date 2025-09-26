На Президиуме подмосковного отделения «Единой России» обозначили цели на 2026 год

На Президиуме подмосковного отделения «Единой России» обозначили цели на 2026 год.Как отметил секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, мероприятие открывает новый политический сезон, главным в котором станет подготовка к выборам депутатов Государственной Думы и регионального парламента в 2026 году, передает пресс-служба партии.

Игорь Брынцалов напомнил, что в июне на Форуме муниципальных депутатов с участием секретаря Генерального совета «Единой России» Владимира Якушева руководством партии были поставлены задачи по подготовке к кампании 2026 года.

«Взят курс на укрепление всей партийной инфраструктуры, более предметной работе с первичными и местными отделениями партии, муниципальными депутатами», — отметил Игорь Брынцалов.

Напомним, 18 сентября на первом в осенней сессии заседании фракции «Единой России» в Мособлдуме Игорь Брынцалов обозначил приоритеты на предстоящий период: демографическая политика и поддержка семей с детьми, масштабная модернизация сферы ЖКХ. Отдельное внимание будет уделено совершенствованию мер поддержки участников СВО и их семей.

Ранее на этой неделе прошли организационные собрания по формированию фракций партии во вновь избранных по результатам муниципальных выборов Советах депутатов.Фракция «Единой России» составила большинство — около 2/3 от общего числа депутатов. Также представители «Единой России» возглавили Советы депутатов в этих муниципалитетах