На портале поставщиков появился новый раздел «Школы поставщика»

Пользователям портала поставщиков доступен новый бесплатный обучающий курс, который поможет получить навыки работы при обмене документами исполнения в электронном виде, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Новый курс доступен в рамках раздела портала „Школа поставщика“. Материал реализован в формате тренажера, который позволит изучить особенности электронного документооборота и получить практический опыт. Системные подсказки и инструкции, сопровождающие курс, помогут разобраться во всех тонкостях процесса», — уточнил Пуртов.

«Школа поставщика» была запущена в ноябре 2023 года. Обучающие курсы в этом разделе помогают упростить процесс адаптации на портале, разобраться в специфике госзакупок и начать полноценно участвовать в них.

«Все взаимодействие московских заказчиков и предпринимателей на портале поставщиков с 2020 года переведено в удобный цифровой формат. Это значит, что весь процесс от публикации потребности до подписания закрывающих документов об исполнении условий контракта осуществляется в электронном виде», — добавил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

Электронный документооборот позволяет экономить время участников закупки: поставщикам не нужно вручную создавать описания спецификации и направлять их в бумажном виде заказчикам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за первые 6 месяцев 2024 года на столичном портале поставщиков провели более 310 тыс. закупок — на 11% больше, чем за аналогичный период 2023-го.