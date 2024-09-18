На портале поставщиков определили топ-5 популярных товаров и услуг

Наиболее популярными предметами закупок летом текущего года на портале поставщиков стали хозяйственные, медицинские и строительные товары. В первую пятерку также вошли услуги по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию зданий, а также информационно-технологическая продукция. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он напомнил, что портал поставщиков является универсальной платформой, на которой проводятся закупки малых объемов для муниципальных и государственных заказчиков. Также сервис представляет собой инструмент по развитию бизнеса для предпринимателей со всей России. Площадка работает круглый год, и в каждом сезоне востребованы разные услуги и товары.

«Наибольшее число контрактов этим летом было заключено на поставку строительных товаров — 2 832. На закупку медицинских товаров подписано 2 266 договоров, хозяйственных товаров — 1 699, на услуги по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий — 1 654, а на информационно-технологическую продукцию — 1 593 контракта. Эти закупки составляют почти 30% от общего числа договоров, заключенных на портале в течение лета», — сказал Пуртов.

Всего за лето при помощи портала поставщиков подписали 35,3 тыс. контрактов, а закупок провели более чем на 7,8 млрд рублей. Эти показатели на 300 млн рублей превышают полученные в аналогичном периоде 2023 года.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что искусственный интеллект помогает искать нужные позиции в каталоге услуг, работ и товаров, насчитывающем 2,8 млн уникальных наименований. Во время ввода запроса умный поиск распознает транслитерацию и опечатки, а также дает подсказки со ссылками на категории товаров. Чтобы уточнить запрос, пользователи могут воспользоваться системой фильтров, в которых доступно указание характеристик различных позиций. Благодаря встроенному API-сервису поставщики могут скачивать весь каталог или его части для последующего анализа востребованности продукции, разработки стратегии для участия в закупках и формирования своего портфеля.

Портал поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации закупок малых объемов. На данный момент платформа объединяет более 340 тыс. поставщиков со всей России заказчикам из 41 региона страны. В каталоге продукции насчитывается свыше 2,8 млн уникальных наименований. Каждый день на ресурсе заключают около 1,5 тыс. контрактов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в первом полугодии текущего года на портале поставщиков было проведено свыше 310 тыс. закупок, что на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Объем закупок при этом вырос на 30% — с 42,4 до 55 млрд рублей.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуются в Москве, можно узнать по ссылке.