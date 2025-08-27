На портале Подмосковья подали почти 10 тыс заявок на оформление порубочного билета

С начала года жители Подмосковья подали порядка 10 тыс. электронных заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы».

Оформить порубочный билет могут владельцы недвижимости: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, нужно выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При подаче заявления во всплывающем окне появится информация, в каких случаях разрешение на вырубку не выдается. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, то перечетная ведомость создастся автоматически.

Порубочный билет необходимо получать, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, во время капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций, сносе зданий, при возведении некапитальных объектов и в других случаях.

Срок предоставления услуги — 8 рабочих дней. Предоставляется услуга бесплатно, при этом заявителю может потребоваться оплатить компенсационную стоимость за вырубку зеленых насаждений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.