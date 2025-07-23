На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу для ветеранов

Благодаря оптимизации услуги ветераны военной службы могут проверить наличие льготной категории и узнать о доступных мерах поддержки прямо во время подачи онлайн-заявления. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровые технологии открывают новые горизонты для жителей Подмосковья, упрощая процесс получения госуслуг. Теперь ветераны военной службы могут узнать о доступных мерах поддержки во время подачи заявления на комплексную услугу. Кроме того, заполнив одну заявку они могут получить сразу несколько услуг», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Ветеран военной службы» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготы». В рамках комплекса можно оформить социальную карту жителя Московской области, компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, компенсацию за домашний телефон и ежемесячную денежную выплату. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В ведомстве отметили, чтобы избежать дублирования, в онлайн-форму встроен умный сервис, который проверяет наличие уже поданных и еще рассматриваемых заявлений. Если такие есть, то заполнить новую заявку не получится — нужно дождаться ответа.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.

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