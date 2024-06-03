На портале госуслуг Подмосковья можно узнать о назначении выплаты для школьников

«На региональном портале к четырем социальным услугам для семей с детьми подключили умный сервис. Он автоматически проверяет, была ли назначена выплата в текущем календарном году, и выводит на экран информационное сообщение. В нем отображаются сведения, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Это нововведение поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги, поскольку исключает вероятность подачи дублирующих заявок», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На портале госуслуг Подмосковья доступно более 370 онлайн-услуг и функций. Чтобы воспользоваться ими, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, перейти на страницу нужной услуги и заполнить электронную форму заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.