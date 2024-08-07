На портале госуслуг Подмосковья можно проверить земельный участок на обременения

На региональном портале к трем земельным услугам подключили сервис предпроверки участка. Он автоматически проверяет выбранный участок на обременения правами третьих лиц, а также выявляет, корректные ли данные ввел пользователь. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Земельные услуги в Подмосковье не просто переведены в «цифру», регулярно проводится работа по их оптимизации. Так, действует экспертная система, которая перед вводом данных предлагает ответить на несколько вопросов об участке и помогает выбрать подходящую услугу. Кроме того, внедряются подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения, что облегчает процесс заполнения заявки и оформления услуги. Теперь новый сервис предпроверки подключен сразу к трем услугам», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки земельного участка работает в рамках таких услуг, как «Установление сервитута на земельные участки Московской области», «Выдача разрешения на использование земельного участка Московской области» и «Согласование границ земельных участков, смежных с земельными участками МО». Когда заявитель вводит кадастровый номер, сервис определяет тип объекта, проверяет корректность ввода данных, выявляет, есть ли обременения на участке и находится ли он в частной собственности. Кроме того, система помогает выбрать подходящую услугу в зависимости от принадлежности участка к муниципальной или государственной собственности. Вся информация появляется во всплывающем окне.

После заполнения заявления информация поступает в ведомство. Ответ можно отслеживать в личном кабинете на региональном портале.

Всего на портале доступно свыше 370 услуг в электронном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.