На портале госуслуг Подмосковья можно найти подходящее место для торговли
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
На портале госуслуг Подмосковья обновлена услуга для предпринимателей, желающих разместить нестационарный торговый объект. Теперь для выбора подходящего места предпринимателям помогает сервис предпроверки, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
Чтобы предложить площадку, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. Система предупредит о несоответствии выбранного места параметрам области, позволяющим убедиться в правильности выбора и избежать ошибок при заполнении заявления.
Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья и в мобильном приложении «Добродел». Благодаря этому предприниматели могут оперативно предложить ведомству место для мобильной торговли и отслеживать статус рассмотрения заявки.
Предложить место под нестационарный торговый объект могут как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Услуга предоставляется бесплатно и позволяет предпринимателям быстро и удобно разместить свой бизнес.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.