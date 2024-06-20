На портале госуслуг Подмосковья можно найти подходящее место для торговли

На портале госуслуг Подмосковья обновлена услуга для предпринимателей, желающих разместить нестационарный торговый объект. Теперь для выбора подходящего места предпринимателям помогает сервис предпроверки, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Чтобы предложить площадку, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. Система предупредит о несоответствии выбранного места параметрам области, позволяющим убедиться в правильности выбора и избежать ошибок при заполнении заявления.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья и в мобильном приложении «Добродел». Благодаря этому предприниматели могут оперативно предложить ведомству место для мобильной торговли и отслеживать статус рассмотрения заявки.

Предложить место под нестационарный торговый объект могут как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Услуга предоставляется бесплатно и позволяет предпринимателям быстро и удобно разместить свой бизнес.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.