Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:57

На полки подмосковного музея «Культурный слой» в сентябре попал телескоп

Ежемесячно на конвейерах комплексов по переработке отходов сотрудники находят удивительные предметы — от старинных икон до редких фотоаппаратов. Так, в сентябре коллекция музея пополнилась зеркальным телескопом и объективом камеры, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 отлично подходит для наблюдений дальнего космоса — на расстояния от 20 000 до 90 000 км. С помощью него можно без изменений формы и цвета увидеть туманности, галактики и звездные скопления.

Объектив Canon EF-S 18-55mm известен своим широким диапазоном фокусных расстояний. Компактный и легкий с высококачественной автоматической фокусировкой и стабилизатором изображения.

По экспертной оценке экспонат принадлежал профессионалу фотодела и полностью отслужил свой срок.

Благодаря внимательности и системе обработки находок на конвейерных лентах, артефакты получают вторую жизнь. С 2020 года коллекция «Культурного слоя» приняла более 1 000 экспонатов.

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