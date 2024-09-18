На полки подмосковного музея «Культурный слой» в сентябре попал телескоп
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Ежемесячно на конвейерах комплексов по переработке отходов сотрудники находят удивительные предметы — от старинных икон до редких фотоаппаратов. Так, в сентябре коллекция музея пополнилась зеркальным телескопом и объективом камеры, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 отлично подходит для наблюдений дальнего космоса — на расстояния от 20 000 до 90 000 км. С помощью него можно без изменений формы и цвета увидеть туманности, галактики и звездные скопления.
Объектив Canon EF-S 18-55mm известен своим широким диапазоном фокусных расстояний. Компактный и легкий с высококачественной автоматической фокусировкой и стабилизатором изображения.
По экспертной оценке экспонат принадлежал профессионалу фотодела и полностью отслужил свой срок.
Благодаря внимательности и системе обработки находок на конвейерных лентах, артефакты получают вторую жизнь. С 2020 года коллекция «Культурного слоя» приняла более 1 000 экспонатов.
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