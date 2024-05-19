На полках российских магазинов появились пельмени из бобра
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Пользователи соцсетей сообщают, что в российских магазинах в продаже появились пельмени из мяса бобра.
Цена за упаковку пельменей весом 500 г составляет 640 рублей. Те, кто уже попробовал необычный продукт, сообщают, что мясо действительно вкусное и нежное.
«Попробовав один раз мясо бобра, будет сложно позабыть этот нежный вкус, который чем-то напоминает вкус молочного поросенка», — заявляют дегустаторы.
Примечательно, что мясо бобра иногда имеет легкую сладковатую нотку, которая и придает ему уникальный характер.
При этом некоторые комментаторы считают, что употреблять мясо бобров в пищу неэтично, потому что животные нужные экосистеме.
«Эти бобры наверняка не из леса, а с фермы специальной, где их выращивали», — отметил один из пользователей.