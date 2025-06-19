На полях ПМЭФ объявлен запуск ежегодной премии в области инноваций GIA
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18 июня на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума платформа по развитию корпоративных GenerationS объявила о запуске федеральной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award 2025, передает пресс-служба компании.
Проведение премии соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сбор заявок продлится до 20 августа.
Премия GIA запущена платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS в 2023 году и ежегодно проходит при поддержке и участии Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».
Задача премии найти, отметить и поддержать российские корпорации, которые способствуют развитию инновационного ландшафта Российской Федерации. В 2025 году победители будут отобраны по 4 номинациям для средних и крупных компаний: Внутренняя инновация года, Инноватор года, Коллаборация года, Культура инноваций. Особое внимание в этом году будет также уделено оценке стартапов и малых технологических компаний по следующим номинациям:
• Прорыв года: Лучший инновационный стартап.
• Энергия будущего.
• Медицина будущего, сбережение здоровья граждан.
• Устойчивое сельское хозяйство, биоэкономика.
• Кибербезопасность и данные.
• Умные транспорт и связь.
• Образование и культура.
• Климат и ресурсы.
• Искусственный интеллект.
• Продовольственная безопасность.
• Перспективные космические технологии и сервисы.
По итогам Премии GIA будет впервые сформирован рейтинг инновационных компаний (далее — Рейтинг), который направлен на создание объективного и прозрачного механизма оценки деятельности и зрелости российских компаний, а также выявление и распространение передовых практик в области управления корпоративными инновациями. Результаты позволят сформировать надежную основу для разработки государственной политики по поддержке и стимулированию инновационного развития российскогобизнеса.
Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова:
«Современный этап экономического развития общества характеризуется усилением значения научно-технического прогресса и базируется на масштабном развитии инноваций, в связи с чем растет запрос на малые технологические компании. В прошлом году мы начали активное привлечение МТК к Премии GIA и получили положительный отклик от участников инновационной экосистемы в России, для многих компаний лучшие кейсы стали примером качественной и быстрой работы с технологическими стартапами.
В этом году Премия GIA выходит на новый уровень — GenerationS представит актуальные результаты инновационного развития всех российских компаний, уделяя особое внимание анализу позиций и причинам их перемещения, а также предложит практические рекомендации по выработке мер, направленных на совершенствование программ инновационного развития компаний».
Инновационный рейтинг GIA — это единственный в России рейтинг, который анализирует развитие инноваций в компаниях по шести ключевым направлениям: от стратегического управления и уровня корпоративной культуры до инвестиций и партнёрств. Его главная задача — определить лидеров, чей опыт станет стандартом для всего рынка.
К участию приглашаются малые технологические компании и российские компании, соответствующие следующим критериям:
• наличие результатов инновационной деятельности в 2024 г. в России;
• годовой оборот компании не менее 800 млн рублей;
• количество сотрудников не менее 250 человек;
• наличие измеримых результатов от внедрения инноваций (финансовых, организационных и пр.);
• наличие разработанной инновационной стратегии или плана развития инноваций.
Подать заявку можно по ссылке: https://clck.ru/3MSRRR