На полях ПМЭФ объявлен запуск ежегодной премии в области инноваций GIA

18 июня на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума платформа по развитию корпоративных GenerationS объявила о запуске федеральной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award 2025, передает пресс-служба компании.

Проведение премии соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сбор заявок продлится до 20 августа.

Премия GIA запущена платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS в 2023 году и ежегодно проходит при поддержке и участии Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

Задача премии найти, отметить и поддержать российские корпорации, которые способствуют развитию инновационного ландшафта Российской Федерации. В 2025 году победители будут отобраны по 4 номинациям для средних и крупных компаний: Внутренняя инновация года, Инноватор года, Коллаборация года, Культура инноваций. Особое внимание в этом году будет также уделено оценке стартапов и малых технологических компаний по следующим номинациям:

• Прорыв года: Лучший инновационный стартап.

• Энергия будущего.

• Медицина будущего, сбережение здоровья граждан.

• Устойчивое сельское хозяйство, биоэкономика.

• Кибербезопасность и данные.

• Умные транспорт и связь.

• Образование и культура.

• Климат и ресурсы.

• Искусственный интеллект.

• Продовольственная безопасность.

• Перспективные космические технологии и сервисы.

По итогам Премии GIA будет впервые сформирован рейтинг инновационных компаний (далее — Рейтинг), который направлен на создание объективного и прозрачного механизма оценки деятельности и зрелости российских компаний, а также выявление и распространение передовых практик в области управления корпоративными инновациями. Результаты позволят сформировать надежную основу для разработки государственной политики по поддержке и стимулированию инновационного развития российскогобизнеса.

Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова:

«Современный этап экономического развития общества характеризуется усилением значения научно-технического прогресса и базируется на масштабном развитии инноваций, в связи с чем растет запрос на малые технологические компании. В прошлом году мы начали активное привлечение МТК к Премии GIA и получили положительный отклик от участников инновационной экосистемы в России, для многих компаний лучшие кейсы стали примером качественной и быстрой работы с технологическими стартапами.

В этом году Премия GIA выходит на новый уровень — GenerationS представит актуальные результаты инновационного развития всех российских компаний, уделяя особое внимание анализу позиций и причинам их перемещения, а также предложит практические рекомендации по выработке мер, направленных на совершенствование программ инновационного развития компаний».

Инновационный рейтинг GIA — это единственный в России рейтинг, который анализирует развитие инноваций в компаниях по шести ключевым направлениям: от стратегического управления и уровня корпоративной культуры до инвестиций и партнёрств. Его главная задача — определить лидеров, чей опыт станет стандартом для всего рынка.

К участию приглашаются малые технологические компании и российские компании, соответствующие следующим критериям:

• наличие результатов инновационной деятельности в 2024 г. в России;

• годовой оборот компании не менее 800 млн рублей;

• количество сотрудников не менее 250 человек;

• наличие измеримых результатов от внедрения инноваций (финансовых, организационных и пр.);

• наличие разработанной инновационной стратегии или плана развития инноваций.

Подать заявку можно по ссылке: https://clck.ru/3MSRRR