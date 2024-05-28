На полях и лесных опушках Подмосковья активизировались пушистые мухи-жужжалы

Энтомологами на полях Подмосковья замечены интересные насекомые-опылители — жужжалы, напоминающие пушистых мух. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что жужжалы - очень интересное семейство мух. Имаго являются любителями цветочного нектара и выполняют полезную работу по опылению цветов, однако их личинки являются паразитами, приносящими вред другим насекомым, таким как пчелы.

«В Подмосковье обитает 5 видов жужжал, занесенных в Красную книгу Московской области: жужжало малое, жужжало разноцветное, лохматка-приведение, печальница изменчивая, печальница угольная», — сказал Фирсов.

По словам специалистов, жужжалы уже активизировались в Московском регионе. Их можно встретить на полях и лесных опушках.

Внешне некоторые виды напоминают пушистых шмелей, однако меньше них по размеру и имеют однотонную окраску. Также отличительными особенностями жужжал является пара прямых крыльев, которыми они способны совершать до 500 взмахов в секунду.

«Несмотря на то, что некоторые представители животного царства являются паразитами, они выполняют важную роль в экосистеме, контролируя численность иных видов и являясь пищей для других. Краснокнижных представителей флоры и фауны, какими бы они ни были, уничтожать запрещено, за это предусмотрено административное наказание», — напомнил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.