На подпольных рынках по-прежнему можно приобрести сим-карты

Спустя месяц после вступления в силу новых требований к верификации SIM-карт, на подпольных рынках по-прежнему можно приобрести номера на подставные лица.

Как выяснила газета «Известия», в Москве корпоративная SIM-карта, оформленная через фирму-однодневку, стоит около 4 тыс. рублей, а «красивые» номера могут продаваться за десятки тысяч.

Эксперты отмечают, что чаще всего нелегальные симки распространяются через корпоративные пакеты операторов связи, которые оформляются на фиктивные юридические лица. Другие источники — внутренние нарушители у операторов и использование данных умерших или бездомных граждан.

Покупка таких карт грозит блокировкой номера, кражей персональных данных и проблемами с правоохранительными органами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.