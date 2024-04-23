На подмосковных дачах ускорили мобильный интернет

В преддверии дачного сезона МТС установила новые базовые станции стандарта LTE и провела модернизацию оборудования в более чем 500 малонаселенных пунктах Московской области.

Проведенные работы повысили скорость мобильного интернета в дачных и коттеджных поселках, селах и деревнях в среднем на треть.

На юго-востоке области провели 23% работ. Больше всего – в локациях городских округов Раменский, Ленинский и Домодедово. На северо-запад пришлось 18%. Там лидерами стали Истринский, Волоколамский и Солнечногорский городские округа. На северо-востоке провели 13% работ, в основном в Богородском, Щелковском и Пушкинском округах. Остальные 46% улучшений распределились между другими направлениями.

«Около 40% москвичей регулярно выезжают на дачи и в загородные дома, а в теплый сезон проводят на «летних квартирах» значительную часть времени. В преддверии дачного периода мы расширили и модернизировали сеть в Подмосковье и разработали специальные условия пользования мобильным интернетом, включая возможность раздавать его с гаджетов», – отметил директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

Он также спрогнозировал, что в округах, где были проведены работы, количество жителей летом вырастет в полтора раза.