На подмосковном портале «Детство» открылась запись на онлайн-консультации

«Сервис будет особенно полезен семьям, в которых растут дети с особыми потребностями, а также молодым родителям, которым часто нужны ответы на вопросы о здоровье их малышей, но некогда сходить к доктору», — сказал директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.

В разделе «Онлайн-консультация детского врача» родители Подмосковья смогут узнать, какие медицинские услуги доступны на дистанционном приеме, как записаться на телемедицинскую консультацию и в назначенное время получить ее.

В ведомстве отметили, что попасть на онлайн-прием можно только после очного приема у врача.

Разработку и поддержку портала «Детство» осуществляет ИТ-компания «МАКСИМУМ» — подведомственное учреждение министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Онлайн-сервис содержит актуальную медицинскую и правовую информацию для родителей и врачей Подмосковья.