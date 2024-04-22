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На подмосковном полигоне ТКО «Царево» проведут транспортировку и утилизацию фильтрата

На полигоне ТКО «Царево» в округе Пушкинский планируют провести транспортировку и утилизацию фильтрата, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета округа Пушкинский.

«Объявлен аукцион на оказание услуг по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево» (проведение работ биологического этапа рекультивации) в округе Пушкинский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево» (проведение работ биологического этапа рекультивации).

Срок окончания подачи заявок — 27 апреля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.