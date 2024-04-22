На подмосковном полигоне ТКО «Царево» проведут транспортировку и утилизацию фильтрата
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На полигоне ТКО «Царево» в округе Пушкинский планируют провести транспортировку и утилизацию фильтрата, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках госпрограммы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета округа Пушкинский.
«Объявлен аукцион на оказание услуг по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево» (проведение работ биологического этапа рекультивации) в округе Пушкинский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево» (проведение работ биологического этапа рекультивации).
Срок окончания подачи заявок — 27 апреля 2024 года.
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