Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:56

На подмосковном комплексе по переработке отходов спасли щенка

Сотрудники комплекса по переработке отходов, расположенного в городском округе Егорьевск, стали свидетелями человеческой жестокости — в мусорном мешке, который привезли на предприятие вместе с отходами, нашли маленького щенка. На вид ему не больше двух месяцев, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

По всей видимости, кто-то намеренно и безответственно, засунув в мешок, бросил малыша в мусорный бак, оставив его страдать.

К счастью, неравнодушные специалисты комплекса вовремя заметили движущийся пакет, не остались в стороне, спасли щенка и дали ему кличку Тайга.

Несмотря на все испытания, он проявил невероятную силу духа и желание жить.

Сейчас щенок находится в безопасности и получает необходимую помощь, еду и уход. Вскоре он обретет дом.

Каждый должен понимать, что животные — это не игрушки, а живые существа, требующие заботы и любви.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.