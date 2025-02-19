На подмосковной ферме пройдут масштабные масляничные гуляния

Масленичная неделя в этом году начнется с 24 февраля и продлится до 2 марта. Провести масленичные гуляния жители региона могут в одном из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в агродеревне «Буренкино царство» под Щелково посетителей ждут традиционные угощения — блины с пылу с жару со сгущенкой и другими добавками. Также в программе мастер-классы для детей и взрослых, а завершится мероприятие сжиганием чучела. На площадке будет доступна ярмарка фермерской продукции от производителей.

Масленичные гуляния от фермы Цветковых пройдут 2 марта и начнутся с 12 часов по адресу: городской округ Щелково, деревня Еремино, агродеревня «Буренкино царство». Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.