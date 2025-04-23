На поддержку сельского хозяйства в Подмосковье выделили более 1,6 млрд рублей

В 2025 году в Подмосковье сельхозтоваропроизводителям доступны более 30 мер государственной поддержки, информация о которых собрана на интерактивном сервисе. Так, в апреле завершился первый отбор заявок по одному из направлений — субсидии на поддержку племенного животноводства. Она предоставляется организациям, включенным в перечень племенных хозяйств Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Молочная отрасль — одно из перспективных направлений агросектора, наша селекция не уступает по многим молочным породам. Для развития племенного животноводства в регионе предусмотрены меры господдержки — в этом году под эти цели выделено более 1,6 млрд рублей. У нас на территории зарегистрированы 53 племенные организации, 33 из которых разводят крупный рогатый скот молочного направления», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что по результатам первого отбора на получение субсидии на поддержку племенного животноводства, были приняты документы от 33 организаций, соответствующих требованиям, установленным к получателю. В частности, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных были отобраны 31 предприятие, среди которых АО Племхоз «Наро-Осановский» в Одинцовском округе, АО Племзавод «Повадино» в Домодедово, АО «Предприятие Емельяновка» и АО «Агрофирма Сосновка» в Коломне и другие. На содержание племенных быков-производителей отобраны 2 заявки от АО «Московское» по племенной работе» из Богородского округа и АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» из Подольска. В настоящее время с предприятиями заключены необходимые соглашения, идет доведение средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.