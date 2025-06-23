На ПМЭФ рассказали о балансе между ценностью страховой услуги и защитой данных

За последние годы страховой рынок сделал значительный шаг в сторону цифровой трансформации. Сегодня многое можно получить онлайн — от покупки полиса и оформления страхового случая до обращения к врачу в рамках ДМС, поделилась член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина в ходе сессии «Темная сторона финтеха. Удобство сервиса vs безопасность» в рамках ПМЭФ-2025.

Принципы работы страхового бизнеса

Страховой бизнес тесно связан с работой с данными — чтобы правильно оценить все риски и предоставить клиентам персонализированный сервис важно анализировать значительный массив информации. Так, в медотрасли за последнее время был совершен существенный шаг вперед и благодаря цифровизации — внедрены электронные медкарты, широко применяется телемедицина.

Ключевой вопрос, который встает перед бизнесом — как безопасно хранить и обмениваться этими данными так, чтобы информация была под защитой. С одной стороны, потребитель цифрового сервиса опасается утечки чувствительной информации, с другой — при отсутствии удобных и безопасных каналов коммуникации россияне сами подвергают персональные данные риску. Например, при пересылке результатов анализов через зарубежные мессенджеры.

Важность цифровой трансформации

Пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства — экспериментально-правовые режимы (ЭПР), позволяющие пилотировать цифровые инновации в контролируемой и безопасной правовой среде, и в итоге — адаптировать регулирование к новым технологическим реалиям.

В рамках действующей цифровой песочницы сегодня тестируется проект по расширению возможностей телемедицины — в рамках ЭПР разрешено проведение онлайн консультации у любого врача клиники, в которой пациент ранее был на очном приеме. Для россиян это означает повышение доступности и качества оказания медпомощи, в частности, отсутствие очереди на запись на прием к врачу, что особенно актуально в отдаленных регионах. Страховщикам новация позволяет развивать сервисы по превенции заболеваний, направленные на снижение риска появления у пациентов критических проблем со здоровьем.

«Цифровая трансформация, особенно в сфере здравоохранения, — это больше, чем просто удобные решения для граждан. Внедрение инноваций позволяет решать важные государственные задачи, такие как улучшение демографических показателей, увеличение продолжительности жизни и снижение количества критических заболеваний. И базой здесь является создание безопасной среды для обмена данными между страховщиками, клиниками и государственными сервисами», — уточнила Сорокина.

Сейчас участники финансового рынка совместно с Минздравом, Банком России, Минэкономразвития и Минцифры обсуждают концепцию ЭПР по передаче медицинских документов граждан в страховые организации с помощью новой услуги в Суперсервисе «Мое здоровье» на Госуслугах с согласия клиента. Также немаловажной является задача по созданию и обмену обезличенными медицинскими датасетами в целях создания предиктивных моделей.