На ПМЭФ прошел паблик-ток об эффективности МСП

18 июня в кафе «Авито Бизнес 360» паблик-ток об эффективности в бизнесе открыл деловую программу «Авито» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает пресс-служба компании.

В кафе «Авито Бизнес 360» собрались предприниматели, владельцы бизнесов, рестораторы и топ-менеджеры, чтобы поговорить о том, как сейчас развивается рынок МСП, какие есть незакрытые потребности и как адаптироваться в условиях экономических изменений.

Основатель стрит-фуд франчайзинговой федеральной сети VLAVАШЕ Павел Крупин, основатель бренда натуральных лимонадов Lapochka Антон Балыклов, ресторатор FRESA’s Group Антонио Фреза, директор по маркетингу «Билайн бизнес» Сергей Субботин, а также директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский поделились своими взглядами на текущее состояние рынка и рассказали, на что необходимо сделать ставку, чтобы «остаться на плаву».

Сейчас в РФ наблюдается рост числа МСП, на сегодняшний день это почти 7 млн компаний (рекорд с 2016 года). При этом на долю МСП приходится 39% занятых от общего числа работающего населения страны.

«Малый бизнес приносит 20% ВВП России, в сравнении с 60-70% в развитых странах. У нас МСП — это драйвер роста экономики. Это рабочие места, инновации, новые технологические продукты, скорость принятия решений и гибкость в процессах», — уточнил Дудковский.

Сейчас на рынке скорость является одним из важнейших элементов удержания позиций. Это касается как работы персонала, обслуживания клиентов, так и производственных мощностей, вывода новых позиций. Но при этом важно не потерять в качестве и остаться в плюсе.

При этом аналогичная картина наблюдается и в ресторанах luxury-сегмента, отметил Фреза.

«Моя философия — качество 360 градусов, поэтому мы тратим много денег на обучение персонала и корпоративную культуру — это самое главное, это фундамент. Если мы и поднимаем цены, то потому что можем предоставить высококлассный сервис и качество», — поделился он.

Со стороны предпринимателей есть запрос на упрощение рутинных задач, сокращение времени на поиск сотрудников и автоматизацию процессов. Поэтому на рынке появилось пространство «Авито Бизнес 360» внутри народной платформы для решения задач малого и среднего бизнеса: ИП и юрлиц, владельцев компаний и закупщиков.

«Ключевые запросы МСП сегодня — площадки для привлечения клиентов, размещения товаров и услуг, а также коммуникации с покупателями. Мы видим, что 40% размещений приходится на доски „Авито“. При этом мы понимаем, что мы не сможем помочь всему малому и среднему бизнесу из-за ограниченного штата, поэтому уходим в цифровизацию клиентских путей. Диджитализция помогает снижать кост, сокращаются затраты на привлечение, на персонал», — сказал Субботин.

При этом фокус в сторону автоматизации продиктован рынком, уверен Балыклов.

«Новое поколение линейного персонала хочет работать в креативе и маркетинге, но не руками в цехах. Это вынуждает нас максимально автоматизировать производство. Основа любого бизнеса — это клиенты и их поиск. Для этого активно используем маркетплейсы по типу Ozon, платформу „Авито“ и сервисы доставки, которые дают мгновенную аналитику и обратную связь. Более того, в том году мы провели эксперимент и привлекли ИИ к созданию нового вкуса лимонада, основанного на предпочтениях и запросах пользователей. Это решение заменило нам отдел маркетинга по сути и сэкономило хорошую статью расходов», — уточнил он.

Главная ставка, по мнению экспертов, на ближайшие 5 лет — диджитализация и цифровизация процессов, использование технологий ИИ, построение сильной эмоциональной связки с продуктом и в целом создание мощного личного бренда.

Каждый из предпринимателей поделился своим советом с аудиторией, исходя из практики и трендов на будущее.

Завершая сессию, Дудковский отметил, что, несмотря на сложности, МСП остается драйвером экономики, а пространства вроде «Авито Бизнес 360» помогают предпринимателям находить поставщиков, партнеров и клиентов в цифровой среде.