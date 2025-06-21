На ПМЭФ Подмосковье представило ИИ-борца с парковкой на газонах

На ПМЭФ-2025 Московская область представила ИИ-проект «Контроль запаркованности газонов», который прямо на форуме отметил важный рубеж — два месяца активной работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Искусственный интеллект через 256 камер системы «Безопасный регион» внимательно следит за дворами, фиксирует машины, припаркованные на зеленых насаждениях, распознаёт их госномера и автоматически отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждается, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении.

У ИИ-проекта уже есть первые успехи: он выявил 105 нарушений и по 14 из них вынесены постановления на сумму 14 тыс. руб.

Кроме того, в Подмосковье по аналогичной схеме работает ещё один проект — ИИ-контроль запаркованности контейнерных площадок. Скоро этот проект отметит первый год работы. Его также представили на ПМЭФ-2025.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.