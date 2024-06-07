На ПМЭФ нашли напиток с 7592 процентами наценки

сегодня в 23:29

В меню ПМЭФ обнаружили морс за тысячу рублей

В меню ПМЭФ обнаружили ягодный морс за тысячу рублей, пишет «Фонтанка» .

Журналист Дмитрий Грозный обнаружил в меню ПМЭФ ягодный морс за тысячу рублей и разбирался в себестоимости напитка.

По словам Грозного, килограмм замороженной клюквы стоит 549 рублей.

Сразу два эксперта назвали стоимость напитка — 13 рублей за 300 мл.

Значит, наценка составляет 7592%. Вода премиум-класса, кажется, ушла отдохнуть, теперь главным экспонатом становится морс, считает журналист.