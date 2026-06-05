На ПМЭФ-2026 DOGMA и IEK GROUP объявили о сотрудничестве

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме федеральный девелопер DOGMA и высокотехнологичная электротехническая компания IEK GROUP объявили о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционно-строительных проектов, сообщает пресс-служба девелопера.

Стратегическое соглашение подписали президент DOGMA Денис Морозов и вице-президент, член совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.

«Сотрудничество с IEK GROUP, одним из лидеров рынка, позволит нам использовать самые передовые и высококачественные решения для электротехнического оснащения наших проектов. Интеграция технологий и экспертного потенциала партнера — это залог надежности, энергоэффективности и повышенного комфорта для каждого жителя наших кварталов», — считает президент DOGMA Денис Морозов.

Соглашение направлено на обеспечение электротехническими решениями 13 масштабных проектов застройщика в пяти регионах страны.

«Девелопменту для строительства инженерных сетей и коммуникаций сегодня нужен современный технологичный подход. Мы не просто производим качественный продукт, а выстраиваем систему управления клиентским опытом, включающую в себя комплексное предложение и отлаженную производственную логистику. Это позволяет нам эффективно решать задачи по проектированию и поставке всего ассортимента продуктов и оборудования, строго выдерживая сроки производства и доставки, а также обеспечивая техническую и сервисную поддержку проектных решений», — прокомментировал вице-президент, член совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.

Высокая локализация производственных мощностей и развитая сеть логистических центров IEK GROUP позволит компании оперативно обеспечивать проекты DOGMA качественной продукцией.

В своих проектах компания применяет передовые, технологичные решения для комфорта жителей. Объединение экспертизы девелопера и высокотехнологичной электротехнической компании позволит создавать проекты, отвечающие самым высоким стандартам надежности, энергоэффективности и качества городской среды.