На площадке Красноармейска в год юбилея Победы высадили клумбу в виде сердца

Память может жить не только в книгах, но и в цветах. В Красноармейске на одной из городских площадок появились три цветочные композиции, центральная — в форме сердца. В высадке цветов участвуют школьники, юнармейцы и неравнодушные жители города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

Работа простая, но требует внимания и аккуратности. Клумбы украшают петунии и Анютины глазки. Цветовая гамма — в стиле российского флага.

«Воссоздали красивую клумбу посреди города в форме сердца для того, чтобы жители города видели, чтобы наши дети помнили, гордились, ценили. Конечно прививаем патриотическое воспитание тем самым, чтобы гордость за наших дедов и прадедов, которые проливали кровь за будущее наших детей, нашей страны жила в сердцах детей», — рассказывает председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. о. Пушкинский Татьяна Теплова.

Рядом с клумбой посадили кустарники сакуры, весной они цветут особенно ярко — как напоминание, что после самой тяжелой зимы все равно приходит тепло.

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