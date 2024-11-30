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На площадках «Московских сезонов» будут работать 23 бесплатных катка

На фестивальных площадках «Московских сезонов» 1 декабря откроются бесплатные катки с искусственным покрытием, всего будет 23 таких объекта, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

По будням они будут работать с 11:00 до 22:00, в выходные дни — с 10:00 до 22:00.

«Самые крупные откроются в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан», — уточнила заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На каждом объекте есть камеры хранения, пункты заточки и аренды коньков. Взять в прокат можно будет детские и взрослые коньки — размеры от 27 до 46. Родителям, которые сопровождают детей на катке, предложат надеть специальную обувь.

Ребята в возрасте от 3 лет смогут воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов.

На зимних праздниках на шести площадках фестиваля известные фигуристы покажут горожанам и туристам ледовые шоу. Можно будет посмотреть постановки «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Снежная королева», «Лебединое озеро» и другие.