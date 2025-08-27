На пляжах Анапы прекратились выбросы мазута

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об значительном прогрессе в ликвидации последствий инцидента с нефтепродуктами.

Согласно ежедневному мониторингу береговой линии, с 19 по 26 августа новых выбросов мазута на пляжах курортной Анапы обнаружено не было.

Эта положительная динамика сохраняется на протяжении уже 33 дней подряд, начиная с конца июля.

Предыдущие периоды также не показали загрязнений: с 25 по 29 июля, с 29 июля по 5 августа, с 5 по 11 августа и с 11 по 19 августа побережье оставалось чистым.