На пленарном заседании в Екатеринбурге обсудили развитие олимпиадного движения

Зарема Эргашева: школьники часто лучше справляются с олимпиадами, чем взрослые

На пленарном заседании всероссийского совещания, посвященном Олимпиаде школьников, собрались ведущие эксперты России. Заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения Минпросвещения РФ Зарема Эргашева отметила, что с каждым годом школьники все лучше решают более сложные задания, с которыми взрослые часто не могут справиться, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В течение двух дней участники обсудят развитие олимпиадного движения и обменяются опытом организации региональных этапов.

В 2023-2024 учебном году более трех тысяч школьников из 79 регионов стали победителями и призерами ВсОШ, среди них — 36 лауреатов из Свердловской области, которые проявили себя в информатике и физике. Эти достижения даруют им право поступления на бюджетные места в любой российский вуз без вступительных экзаменов.

Также в Свердловской области работает фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение», созданный по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

«У нас достаточно большое количество талантливых детей», — отметил Алексей Черкунов, старший методист центра олимпиадного движения ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения».

Он добавил, что олимпиады помогают обнаружить таких детей, что в дальнейшем позволяет организовать с ними эффективную работу и поддерживать их дальнейший рост и обучение.