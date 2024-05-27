На Первомайской площади в Ивантеевке запустили фонтан

В Московской области 27 мая вновь заработал фонтан на Первомайской площади вблизи ДК «Юбилейный» в г. Ивантеевка Пушкинского г. о. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Первомайская площадь вблизи ДК «Юбилейный» благоустроена, работы проводились благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках благоустройства на центральном проезде создали новую дорожно-тропиночную сеть, мощение в едином стиле. Высажены деревья. Также пространство сквера дополнено площадками для спокойного отдыха. Там установили современное уличное освещение, новые детские игровые площадки, теневые навесы, канатный городок.

Главным украшением сквера в летний сезон стал оригинальный фонтан с технологией образования воздушно-парового облака. Форма металлического каркаса фонтана повторяет формы характерного элемента крыши дворца культуры.

Подготовка фонтанов к работе началась с их расконсервации — демонтажа сборно-щитовых каркасов, предназначенных для защиты в осенне-зимний период. Затем была проведена очистка чаш фонтанов, проверка состояния инженерных систем, регулировка высоты струй, благоустройство прилегающей территории, обеспечение запаса комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов.

Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию в Подмосковье уделяют особое внимание. Работы по содержанию включают в себя проведение текущего ремонта фонтанов, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, ремонт чаш фонтанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.