На пасеках Подмосковья продолжается медосбор

Ежегодно православные верующие 14 августа отмечают Медовый Спас. На Руси в дни августовских спасов делали заготовки на зиму из меда, орехов и яблок, после чего лакомства несли в церковь и освящали. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К середине августа медоносные растения отцветают, а в пчелиных ульях уже созревает мед. Это время — горячая пора у пасечников: нужно вытащить рамки из ульев и выкачать мед в специальной центрифуге, именуемой медогонкой. Все зависит от размера пасеки — если она большая, то на этот процесс уходит несколько недель. На части пасек мед начинают качать уже в июле, все зависит от технологии, принятой в хозяйстве.

В ведомстве отметили, что в регионе зарегистрировано свыше 600 пасек, в которых содержится более 14 тысяч пчелосемей. За год в Подмосковье производится свыше 300 тонн меда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.