На озере в Дубне запустили уникальную систему аэрации

Активные жители города разработали уникальную систему аэрации для озера в Парке семейного отдыха в Дубне. Она уже установлена под воду, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Простые решения, вроде установки классических аэраторов, сразу пришлось оставить, так как все, что связано с полыньей, опасно и не подходит для нашего озера. И решение должно быть бюджетным, не требующим капитальных затрат. В этом году пробуем оригинальную технологию», — рассказал об особенностях процесса Егор Сапожников, руководитель проекта.

Предложенное техническое решение подразумевает прокладку шланга в мелких прудах и установку аэратора в конце канавы, где мелко и никто не ходит. В озере устанавливается насос, который нагнетает воду в аэратор, и оттуда обогащенная кислородом вода самотеком по канаве возвращается в пруд. Процесс никак не будет затрагивать лед, который появится на акватории зимой. В случае успеха запуски предлагают продолжить.

«Парк семейного отдыха — одна из любимых точек притяжения наших граждан и зимой, и летом. А озеро — его основная часть. Поддержанием его занимаются сотрудники парка, но любая разумная помощь и инициатива от граждан только на пользу. Благодарю команду энтузиастов и желаю успеха в их задумке», — оценил инициативу глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.