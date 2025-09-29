На озере Долгое в Серпухове завершается санитарная очистка

Инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева — важный шаг в сохранении малых водных объектов. Водоем для благоустройства выбирали сами жители на портале «Добродел». За озеро Долгое в Серпухове свои голоса отдали порядка 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проходят в несколько этапов и включают в себя расчистку водной глади от мусора, ряски и древесных остатков, а также приведение в порядок прибрежной зоны и кронирование деревьев. Весь собранный мусор утилизируется в соответствии со всеми природоохранными нормативами.

«Всегда берем во внимание интересы жителей. По их просьбе параллельно с региональной программой проводим расчистку еще 7 водоемов за счет муниципального бюджета. Большая часть работ завершена: пруды в деревнях Новые Кузьменки, Новики, Акулово, Судимля, Райсеменовское. На стадии завершения работы в м. Данки и д. Аладьино. Чистые пруды и озера — это здоровье, красота и комфорт для жителей муниципалитета. Давайте беречь природу вместе», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.