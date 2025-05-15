На открытии фестиваля воздухоплавания в Клину в небо подняли огромный триколор РФ

В Клину вечером 14 мая стартовал один из самых ярких и романтичных фестивалей Клинского календаря событийных мероприятий «12 месяцев — 12 фестивалей». Фестиваль тепловых аэростатов «Город на ладони» проходит в Клину уже в 8-й раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Изюминкой этого фестивального года стала церемония открытия, на которой аэростат Ивана Меняйло, президента Федерации воздухоплавательного спорта России, поднял в небо над Клином российский триколор площадью 400 кв. м. Организаторы посвятили эту акцию всем защитникам Родины и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Помощь в организации акции оказывали «Волонтеры Подмосковья».

В рамках фестиваля воздухоплавания в Клину с 14 по 19 мая также пройдут Кубок выдающегося Российского воздухоплавателя Ю. П. Тарана — «Звезда Юрия Тарана», 8-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин и 18-й чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту.

В этом году в соревнованиях примут участие более 20 экипажей тепловых аэростатов. Поддержать спортсменов Московской области приедут опытные воздухоплаватели из Москвы, Калуги, Великих Лук, Великого Новгорода, Кунгура, Рязани, Костромы и других городов России.

Кроме спортивной программы будут и свободные полеты воздухоплавателей. Самыми зрелищными мероприятиями фестиваля станет соревнование пилотов аэростатов на точность «Кей-граб». Оно состоится 17 мая в районе 20 часов в Сестрорецком парке (Клин, ул. Мира, в районе дома 21а). А также незабываемое шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Оно пройдет 17 мая в 21:00 у д. Борозда (поле рядом с магазином «Лемана Про»).

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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