На оперативном совещании в Домодедове обсудили вопросы, волнующие жителей

На еженедельном оперативном совещании глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева обсудила с командой администрации ключевые вопросы, волнующие жителей округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дистанционные мошенники

Почти каждый день жители сообщают о новых случаях. Ущерб за неделю — более 5,5 млн рублей. Мошенники действуют все изощреннее: были случаи «ложных обысков» под видеозапись с предложением перевести найденные деньги на «безопасные счета».

Продолжаем усиливать профилактическую работу. Прошу всех быть внимательными и не передавать персональные данные посторонним.

Новые контейнерные площадки и безопасность во дворах

Продолжается модернизация 10 контейнерных площадок в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». В качестве пилотного проекта конструкции выполняются из пластика.

Во дворах, где рядом находятся детские площадки, усиливаем безопасность: установлены 21 искусственная неровность, 21 антипарковочный столбик и 26 дорожных знаков. До 5 декабря планируем установить еще 20 ИДН, 400 столбиков и 120 знаков.

Дорожные работы

На прошлой неделе устранено 12 ям, девять — в работе. С начала года оцифровано 6742 ямы, устранено 6733.

Проведен ремонт дорог с переходным покрытием в Сонино, Котляково, Купчинино, КП «Южный Парк», на улицах Меткино и Новая.

По обращению служащих СВО оперативно восстановили проезд в Ильинском — работы выполнили на следующий день.

Продолжаем монтаж светофоров по четырем адресам. Семь пешеходных переходов оснастим дополнительным освещением — на шести опоры уже установлены. Завершено обустройство платной парковки в Востряково, открытие запланировано на 28 ноября.

Электроснабжение и превышение мощности

Отключения в отдельных населенных пунктах и коттеджных поселках связаны в том числе с превышением разрешенной мощности в частных домах. Энергетики проводят проверки и разъясняют правила эксплуатации.

Опасный штамм гриппа

В инфекционном отделении зарегистрированы три случая гонконгского гриппа. Болезнь протекает тяжелее обычного и может давать осложнения на сердце, мозг, почки и легкие. Самая надежная защита — своевременная вакцинация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.