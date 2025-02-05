На оперативном совещании в администрации Щелкова обсудили сферу образования

«В 2024 мы открыли долгожданную школу в Новом городке и детский сад на улице Школьная, капитально отремонтировали три учреждения образования. В этом году откроем ещё один новый детский сад. В капитальном ремонте у нас школы № 21 и 24, а также Лицей № 14» — поделился глава округа в своём telegram-канале. Он также отметил, что главная сила щелковской сферы образования — педагоги.

На сегодняшний день укомплектованность специалистами в городском округе Щёлково составляет 100%. Во многом этому способствуют региональные и муниципальные меры поддержки, такие как гранты и предоставление служебного жилья. За прошлый год к преподавательской команде городского округа присоединились учителя из других регионов — например, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в рамках совещания обсудили подготовку ко Дню Победы. В частности, приведение памятников воинской славы в надлежащее состояние. В преддверии празднования на всех 66 объектах будет проведен косметический ремонт: очистка поверхности, покраска, ремонт плит, затирка швов, обновление надписей, покраска ограждений.

Кроме того, на трех объектах будет проведен капитальный ремонт: памятники на улицах Соколовская и Садовая и мемориал на 1-м Советском переулке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.