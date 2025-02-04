На одной из ветстанций Подмосковья возобновил прием специалист по грызунам

В Мытищинской ветеринарной станции на Олимпийском проспекте возобновляет прием профильный специалист по грызунам, специализирующийся на хорьках, кроликах, белках, дегу, крысах, мышах, морских свинках, шиншиллах и ежах любых видов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Прием пациентов будет вестись по воскресеньям с 9:00 до 21:00, начиная с 9 февраля. По телефону +7 (495) 592-13-05 доступна запись на первичный прием, ультразвуковое исследование и эхокардиографию. В рамках приема питомцу будет оказана профессиональная помощь и даны рекомендации.

В Минсельхозпроде Московской области также отметили, что в регионе действует горячая линия по вопросам ветеринарии, операторы которой помогут оформить запись к ветеринарному врачу, сориентируют по графику работы ближайшей клиники и часах приема нужного специалиста, расскажут, как подготовить животное к процедуре, и ответят на интересующие вопросы, связанные с домашними питомцами. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.