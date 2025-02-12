На общественных постах в селах и деревнях Коломны числятся более 150 человек

В прошлом году в четырнадцати сельских населенных пунктах городского округа Коломна впервые избрали старост. Всего на общественных постах в селах и деревнях округа сегодня числятся 157 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву институт сельских старост активно развивается. Старост не просто знают в лицо, им доверяют свои проблемы, поэтому они всегда в курсе запросов жителей. Именно активисты, избранные на эту общественную должность, становятся инициаторами развития сельских территорий», — говорит начальник территориального управления администрации городского округа Коломна Светлана Троицкая.

Выборы старост проходят с учетом мнения жителей: выдвижение и голосование осуществляется на общем собрании, а утверждает кандидатуры Совет депутатов городского округа Коломна. После этого старосты могут официально приступить к исполнению своих обязанностей.

У каждого старосты есть соответствующее удостоверение, за ним закреплен определенный круг полномочий. Институт местного самоуправления в населенных пунктах, где есть староста, работает наиболее эффективно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.