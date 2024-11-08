На обновленных очистных сооружениях в Щелкове открылись новые вакансии

МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» начинает эксплуатировать самые крупные очистные сооружения, которые будут обслуживать несколько городов Московской области, сообщает пресс-служба администрации г. о. Щелково.

Учитывая внедрение новейшего оборудования и сложные технологические процессы, руководство приняло решение заменить старый персонал на более квалифицированный и опытный состав. Это изменение связано с расширением обслуживаемой территории и открытием новых вакансий в узких специализациях.

Объект Щелкова пропускает канализационные стоки не только из самого округа, но и из соседних населенных пунктов — Фрязина, Королева и Пушкина. Ежедневно через установку проходит около 200 тысяч кубических метров сточных вод. Это одно из крупнейших очистных сооружений в Подмосковье.

Производственная мощность комплекса составляет 400 тысяч кубических метров в сутки, что позволит справляться с большими объемами загрязненной воды в будущем, учитывая рост региона.

После модернизации оборудования жители ближайших населенных пунктов заметили улучшение ситуации: неприятный запах рядом с объектом исчез, что положительно сказывается на качестве жизни в регионе. Работы по обновлению объекта проходили за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.