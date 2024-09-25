На новом участке дублера Калужского шоссе улучшили качество связи

В Новой Москве улучшили качество связи на дублере Калужского шоссе — участке Мамыри — Пенино — Шарапово Новомихайловского шоссе. Открывшаяся 12 сентября автодорога получила мобильную связь и интернет с максимальной скоростью 50 Мбит/с, сообщила пресс-служба МТС.

Вдоль десятикилометрового четырехполосного участка трассы между пересечением с дорогой Середнево — Марьино — Десна вблизи деревни Пенино до Николо-Хованской улицы в Коммунарке специалисты компании установили базовые станции LTE и провели рефарминг — перевод базовых станций 3G в стандарт LTE.

Покрытие обеспечили на шоссе, путепроводах, на мосту через реку Сосенку и на прилегающих к дороге жилых и коммерческих объектах.

«Дублер Калужского шоссе улучшил транспортное сообщение сразу нескольких населенных пунктов — поселка завода Мосрентген, деревень Мамыри, Летово, Пенино и других. Мы в свою очередь обеспечили новую дорогу мобильной связью, чтобы водители и пассажиры могли во время пути свободно пользоваться необходимыми цифровыми сервисами», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее в этом году было улучшено качество связи на федеральной трассе М-12, проходящей через Московскую область, а также на автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.