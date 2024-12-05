5 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются День добровольца (волонтера), День онлайн-предпринимателя и Всемирный день почв. Также можно отпраздновать необычный День ниндзя.

День начала контрнаступления советских войск под Москвой

5 декабря отмечается День воинской славы — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой в 1941 году.

Контрнаступлению предшествовали тяжелые оборонительные бои около столицы. Оно началось после кризиса немецкого наступления на город и войска врага начали переходить к обороне. 5–6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление.

Всего в результате контрнаступления советские войска освободили свыше 11 тыс. населенных пунктов.

День добровольца (волонтера) в России

В России 5 декабря отмечается День добровольца (волонтера). Дата праздника совпадает с Международным днем добровольца. В этот день в стране обычно проводятся различные акции и мероприятия, посвященные волонтерам.

Добровольцем можно стать, присоединившись к одному из общественных движений. Направления могут быть разными: это может быть помощь пожилым людям, работа в хосписах, приютах для животных, на масштабных мероприятиях.

День онлайн-предпринимателя

Отмечается в первый четверг после Черной пятницы. В этом году он выпал на 5 декабря.

Предпринимательство в онлайн — и электронная торговля в частности — уже занимает важное место в жизни большинства россиян. Многие совершают покупки в Сети с доставкой до квартиры или на пункт выдачи.

Каждые 24 часа с разными онлайн-сервисами взаимодействуют свыше 95 млн. человек: покупают товары на маркетплейсах, общаются в соцсетях и мессенджерах, заказывают еду, смотрят фильмы, слушают музыку и т. д. Более 5 млн человек зарабатывают на онлайн-платформах.

Всемирный день почв

В этот день привлекают внимание общественности к важности остановки засоления почв и увеличению их продуктивности.

Засоление и содификация почвы приводят к ее деградации, что угрожает экосистеме. Это одна из наиболее важных проблем на глобальном уровне для сельхозпроизводства, продбезопасности и устойчивости в засушливых и полузасушливых регионах.

День ниндзя

Считается, что данный праздник был приурочен, по одной из версий, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай». В киноленте присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями.

Чтобы отметить День ниндзя, можно одеться, как эти мастера боевых искусств, или поделиться информацией о них с друзьями.

Национальная предыстория праздника связана с одним из культурных явлений в Японии. Речь идет о «синоби-но-моно», которое более известно как «ниндзюцу». Дословный перевод «скрываться, прятаться, терпеть». Людей, которые обучались данному искусству, называли синоби или ниндзя.

Прокопьев день

В этот день православные вспоминают Прокопия Чтеца, который был мучеником в начале IV века. Он родился в Иерусалиме и работал чтецом в Кесарийской церкви, где объяснял прихожанам Священное писание и переводил его на сирийский язык. Прокопий стал известен своим даром исцелять людей, одержимых бесами. По приказу наместника Палестины, чтеца арестовали и заставляли совершить жертвоприношение языческим богам. Прокопий отказался. Тогда ему отрубили голову.

На Руси считалось, что с Прокопия устанавливается прочный санный путь. Люди говорили: «Когда приходит Прокопий, он разрывает сугробы и прокладывает дорогу по снегу». В этот день устанавливали зимние указатели в снегу, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная Прокопием, оставалась проходимой до самой весны. «Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу порушит», — подмечали люди.

Именины

Сегодня именины отмечают Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Фаддей, Федор и Яков.