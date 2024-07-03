3 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют сотрудников Госавтоинспекции. Еще можно отпраздновать День тайной дружбы, День Республики Алтай или День Республики Хакасия.

День ГИБДД МВД России

Это профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».

Большое внимание в России уделяют также повышению профессионализма сотрудников Госавтоинспекции. Становятся традиционными совместные учения Госавтоинспекции и служб спасения. Автоинспекции регионов получают современные машины, новейшие технические средства фиксации нарушений и информации, строятся здания и посты.

Особо отличившихся сотрудников и работников Госавтоинспекции, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в профессиональный праздник почетными грамотами и государственными наградами.

День Республики Алтай

3 июля 1991 года был принят закон о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику России. Этот регион находится на юге Западной Сибири и граничит с Алтайским краем, с которым ее часто считают единым регионом или путают. Республика также граничит с Казахстаном, Китаем и Монголией.

Регион отличается уникальными природными ресурсами, возможностями для разнообразного отдыха, что привлекает туристов. Его ключевыми объектами можно назвать Телецкое озеро площадью свыше 230 кв. км, уникальные каскады озер в Чемальском районе и гору Белуха — самую высокую в Сибири.

День Республики Хакасия

В тот же день, что и Республика Алтай, была преобразована и Республика Хакасия. Она находится в Южной Сибири и, как и ее соседка, может похвастаться живописными местами. Помимо Алтая Хакасия граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем и Тывой.

Главной достопримечательностью региона можно назвать Саяно-Шушенскую ГЭС, построенную среди горного массива Саяна на Енисее, — наследие СССР. Туристов также влекут в Хакасию горячие источники, пещеры, горы и загадочная гряда «Сундуки».

День тайной дружбы

Праздник посвящен нестандартной дружбе. Его отмечают люди, которые по каким-либо причинам скрывают взаимную симпатию.

Тайной дружба становится тогда, когда друзья не хотят, чтобы об их отношениях узнали окружающие. Такие ситуации чаще возникают в рабочих коллективах, политике, неформальных объединениях. Иногда детям приходится скрывать друзей от родителей.

День памяти князя Святослава

3 июля — день прославления князя Святослава Игоревича (жил приблизительно в 942—972 гг). У славян в этот день было принято проводить ритуальные поединки, воинские посвящения и славить Перуна.

Святослав вошел в историю Древней Руси, как яркий пример воинской доблести. Его речь перед последним решающим боем с византийцами под Доростолом — свидетельство высокого понимания значения воинской чести в древнерусском обществе: «Не посрамим Земли Русской, ляжем тут костьми. Мертвые сраму не имут. Если побежим, осрамим себя. Станем же крепко. Если моя голова ляжет, промышляйте о себе». Дружинники ему отвечали: «Где твоя голова ляжет, там и мы свои головы сложим».

В отличие от своих предшественников, сохранявших скандинавские традиции, Святослав был первым славянским русским князем.

Мефодий Перепелятник

По народному календарю в этот день чтили епископа Патарского Мефодия, отличавшегося иноческим смирением. На Руси к 3 июля поспевали хлеба и на них слетались перепела, в честь чего Мефодий и получил прозвище. В этот день почти каждый мог подстрелить и принести домой эту птицу. При этом считалось, что громкий свист перепелов не сулит ничего хорошего, а вот увидеть белого перепела — к удаче.

Других птиц в этот день считали дурными вестниками. Например, присевшая на крышу дома сова предрекала пожар. Были и погодные приметы на Мефодия. Если в этот день начинался дождь, то закончится он не раньше, чем через 40 дней. А если паук активно плетет паутину, осадков ждать не стоит.

Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля

Карл Бенц сконструировал свой автомобиль в 1885 году. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением рабочим объемом 984 куб. см и мощностью 0,9 л. с. Единственный цилиндр располагался горизонтально по продольной оси машины над осью огромных задних колес. 3 июля 1885 года были проведены первые испытания.

Оригинал своего первого авто Карл Бенц преподнес в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии — для Технического музея в Вене, для Музея транспорта в Дрездене и для фирменного музея Mercedes-Benz в Штутгарте.

Именины

Именины в этот день празднуют Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай и Римма.