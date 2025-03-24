24 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздников поздравляют штурманскую службу ВВС РФ и мастеров маникюра. Еще можно отметить Международный день борьбы с депрессией и День пробуждения медведя.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Дата связана с днем, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза, это произошло в 1882 году. В 1905 году он получил Нобелевскую премию в области медицины.

Туберкулез является инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Без лечения заболевший активной формой туберкулеза может заразить в среднем 10-15 человек. Туберкулез в мире является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней.

Международный день борьбы с депрессией

Праздник появился для привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья. Его отмечают психологи, психотерапевты, врачи-психиатры, студенты медвузов профильных специальностей, работники соцслужб, помогающие справиться с психологическими проблемами.

Депрессия является самым распространенным психическим расстройством, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижается самооценка и трудоспособность, преобладает плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Дату данного дня утвердила Генассамблея ООН в 2010 году. Он связан с днем убийства архиепископа города Сан-Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, который выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток в Сальвадоре.

Этот памятный день проводится, в первую очередь, чтобы почтить память жертв грубых и систематических нарушений прав человека, а также напомнить о важности права на установление истины и на справедливость. Кроме того, 24 марта проводятся мероприятия, призванные отдать дань уважения тем, кто посвятил жизнь борьбе за права человека или пал в этой борьбе.

День штурманской службы ВВС РФ

В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС). Связанный с этой датой День штурмана Военно-воздушных сил появился в России в 2000 году.

Большой вклад в развитие штурманской службы ВВС на начальном этапе ее становления в СССР внес Борис Стерлигов, которого по праву называют отцом-основателем штурманской службы.

Основной задачей службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

День мастера маникюра в РФ

Это неофициальный праздник. Мастера ногтевого сервиса делают руки красивыми и ухоженными. Перед началом работы они проходят обучение, а после —практикуются на моделях. Когда качество работ становится оптимальным, они начинают принимать клиентов.

Быть мастером маникюра — это особое искусство, которое требует от девушек усидчивости и творческого подхода.

День пробуждения медведя

В конце марта день становится длиннее ночи, пробуждается природа и, как считали древние славяне, просыпается медведь. Бурому медведю славяне и северные народы поклонялись и посвящали празднества, считали «хозяином» леса и охотничьих угодий.

Древние славяне, почитавшие медведя, как прародителя человека, отмечая праздник, варили овсяный кисель и похлебку из корней лопуха. Такую медвежью еду готовили, чтобы он видел, как уважают его потомки.

День начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году

В этот день начались бомбардировки Югославии силами НАТО. Военная операция проходила с 24 марта по 10 июня 1999 года. Этнические чистки с обеих сторон во время военного столкновения Югославии и Косова считаются основной версией причины начала бомбардировок.

После того, как государство согласилось вывести войска из автономного края Косово, 10 июня бомбардировки были прекращены. 12 июня войска НАТО вступили на территорию Косова. Югославии был нанесен ущерб на сумму более 30 млрд долларов.

Именины

В этот день именины празднуют Василий, Георгий, Ефим и Иван.