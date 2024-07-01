В России упростили определение способа выплаты накопительной пенсии

С 1 июля больше россиян смогут получить накопительную пенсию единовременно. В стране стало проще определение способа выплаты накопительной пенсии, сообщается на сайте Госдумы.

Сейчас, если у пенсионера расчетный размер накопительной пенсии будет равен или меньше 10% от величины прожиточного минимума, то застрахованному лицу будет назначена единовременная выплата.

Ранее единовременную выплату назначали тем, у кого накопительная пенсия составляла 5% и меньше от совокупного размера двух пенсий. В таких случаях суммы накоплений небольшие, поэтому их можно выплатить полностью за один раз, а не растягивать на долгий срок.

В Соцфонде пояснили, что при наличии на лицевом счете 100 тыс. рублей накопительная пенсия составит 390 рублей в месяц (все накопления человека делятся на ожидаемый период их выплаты — он составляет 264 месяца в 2024 году). Полученная сумма составляет до 10% от прожиточного минимума пенсионера — 1329 рублей, поэтому все деньги выплачиваются одной суммой. Полный размер прожиточного минимума — 13 290 рублей.

Ежемесячной пенсией средства смогут быть оформлены, если их общий размер будет не меньше 350 856 рублей. То есть, если накопительная пенсия равна 1329 рублям, или 10% от прожиточного минимума.

Накопительная пенсия — ежемесячная пожизненная денежная выплата, которая устанавливается в соответствии с порядком и условиями, прописанными в федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».