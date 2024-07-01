Россияне теперь могут распоряжаться пенсионными накоплениями онлайн

С 1 июля россияне могут распоряжаться своими пенсионными накоплениями онлайн, сообщается на сайте Госдумы.

Застрахованные лица могут подать заявления о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений и уведомления об отказе от перевода средств пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса по этому же договору через Единый портал госуслуг.

Еще теперь жителей страны начнут информировать о размере пенсионных накоплений, которые находятся в негосударственных пенсионных фондах.

Пенсионные накопления человека формируются за счет страховых и дополнительных взносов, направленных работодателями или будущими пенсионерами. Эти средства инвестируются, а полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии. Данными накоплениями управляет негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или специальная управляющая компания Соцфонда (СФР).