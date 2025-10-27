На национальном съезде учебной промышленности представили опыт Подмосковья

На площадке ОЭЗ «Технополис Москва» завершился национальный съезд учебной промышленности «УЧПРОМ-2025». В деловую программу вошли 25 пленарных дискуссий и стратегических сессий по технологическому суверенитету, цифровизации и стандартам учебного оборудования. В их числе — дискуссия о федеральном проекте «Профессионалитет», на которой был представлен опыт Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В дискуссии принял участие Сергей Куколев, заместитель министра образования Подмосковья. Он рассказал о дуальном обучении в колледжах региона — это образовательная модель, при которой студент совмещает учебу с работой на предприятии, а также о взаимодействии с партнерами, возможностях трудоустройства после окончания колледжа и обновлении инфраструктуры.

За три дня мероприятие посетили 1,2 тыс. участников — производители, интеграторы и заказчики учебного оборудования, педагоги, эксперты, представители федеральных и региональных органов власти.

