«На настоящих не похожи»: Милонов раскритиковал современных мужчин

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов осудил тенденции современных российских мужчин в образе жизни и уходе за собой, в том числе эпиляцию и другие процедуры, сообщает NEWS.ru .

«Мужик должен быть мужчиной, защитником, должен быть настоящим невидимым мужчиной. А они ходят все накачанные маслом, себя мажут, эпиляцию делают, с бородками ходят козлиными и думают, что они на мужчин похожи. Они на мужчин точно не похожи. Еще пива нажрутся и считают, что поступили как настоящие мужики», — сказал Милонов.

По его словам, настоящие мужчины могут себе позволить выпить пива, но совсем немного, так как в этом напитке содержатся женские гормоны. По-настоящему мужественный человек должен отказаться от алкоголя и курения, это позволит заново заслужить уважение женщин.

Ранее протоиерей Кирилл Иванов призвал женщин чаще хвалить своих супругов и отметил, что они сами часто становятся причиной проблем в семье.